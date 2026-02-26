На Хмельниччині взяли під варту водія, який вчинив ДТП із двома загиблими
Поки триватиме розслідування, чоловік перебуватиме під вартою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Винуватцю ДТП оголосили підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
На період розслідування суд взяв 63-річного чоловіка під варту без права внесення застави. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм.
Нагадаємо, ДТП сталася вдень 23 лютого поблизу села Хролин Шепетівського району. 63-річний водій авто Hyundai зіткнувся з "ВАЗом". Внаслідок аварії 73-річний водій "ВАЗа" загинув на місці, а його 46-річна пасажирка померла під час надання допомоги у лікарні.
Крім того, травми отримали ще п’ятеро людей: двоє пасажирів "ВАЗа" віком 32 та 52 роки, а також водій Hyundai та його пасажири – 76-річна жінка і 52-річний чоловік.