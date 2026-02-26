Фото: поліція

Поки триватиме розслідування, чоловік перебуватиме під вартою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Винуватцю ДТП оголосили підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв 63-річного чоловіка під варту без права внесення застави. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм.

Нагадаємо, ДТП сталася вдень 23 лютого поблизу села Хролин Шепетівського району. 63-річний водій авто Hyundai зіткнувся з "ВАЗом". Внаслідок аварії 73-річний водій "ВАЗа" загинув на місці, а його 46-річна пасажирка померла під час надання допомоги у лікарні.

Крім того, травми отримали ще п’ятеро людей: двоє пасажирів "ВАЗа" віком 32 та 52 роки, а також водій Hyundai та його пасажири – 76-річна жінка і 52-річний чоловік.