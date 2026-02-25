13:48  25 лютого
25 лютого 2026, 09:56

На Львівщині внаслідок ДТП перекинулись вантажівка та легковик: є загиблий

25 лютого 2026, 09:56
Фото: поліція
ДТП сталася 24 лютого близько 13:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у Львівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулись вантажівка ТАТА, якою керував львів’янин, та Renault Sceniс під керуванням мешканця Івано-Франківської області. Обидва транспортні засоби перекинулися.

Внаслідок зіткнення 52-річний водій вантажівки від отриманих травм помер на місці. Травмованого 48-річного водія легковика доставили до лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 23 лютого на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинули дві людини, п'ятеро дістали травми.

