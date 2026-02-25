Фото: поліція

ДТП сталася 24 лютого близько 13:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у Львівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулись вантажівка ТАТА, якою керував львів’янин, та Renault Sceniс під керуванням мешканця Івано-Франківської області. Обидва транспортні засоби перекинулися.

Внаслідок зіткнення 52-річний водій вантажівки від отриманих травм помер на місці. Травмованого 48-річного водія легковика доставили до лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

