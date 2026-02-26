Обіцяв автівки з-за кордону: на Рівненщині директор фірми ошукав клієнтів на 1,5 млн грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Слідчі повідомили про підозру 28-річному жителю Острога Рівненської області який, будучи директором рівненського ТОВ, пообіцяв клієнтам доставити автомобілі з-за кордону, але отримані гроші привласнив

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що сума завданих збитків перевищує 1,5 млн гривень.

За даними пправоохоронців, фігурант уклав попередні договори купівлі-продажу з сімома клієнтами та отримав оплату. Проте автомобілі замовникам не доставив, а гроші використав для фінансування діяльності власної фірми.

Дії чоловіка кваліфіковані за:

ч.1 ст.209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

ч.5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Фігурант перебуває у міжнародному розшуку, оскільки після скоєного залишив межі країни та виїхав до Польщі. Примірник підозри вручили його матері.

Згідно із санкцією статей, чоловіку може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.

