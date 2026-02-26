11:26  26 лютого
26 лютого 2026, 08:57

Обіцяв автівки з-за кордону: на Рівненщині директор фірми ошукав клієнтів на 1,5 млн грн

26 лютого 2026, 08:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Слідчі повідомили про підозру 28-річному жителю Острога Рівненської області який, будучи директором рівненського ТОВ, пообіцяв клієнтам доставити автомобілі з-за кордону, але отримані гроші привласнив

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що сума завданих збитків перевищує 1,5 млн гривень.

За даними пправоохоронців, фігурант уклав попередні договори купівлі-продажу з сімома клієнтами та отримав оплату. Проте автомобілі замовникам не доставив, а гроші використав для фінансування діяльності власної фірми.

Дії чоловіка кваліфіковані за:

  • ч.1 ст.209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;
  • ч.5 ст.191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах.

Фігурант перебуває у міжнародному розшуку, оскільки після скоєного залишив межі країни та виїхав до Польщі. Примірник підозри вручили його матері.

Згідно із санкцією статей, чоловіку може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині жінка намагалась отримати компенсацію від держави за зруйноване житло. Проте з'ясувалось, що цей будинок демонтували ще до повномасштабної війни. Як розповіли правоохоронці, вона визнала провину та розкаялась.

