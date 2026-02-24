21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 21:16

На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей

24 лютого 2026, 21:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Увечері 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району водій авто збив на смерть дитину, ще одна травмована. За кермом автомобіля був прокурор однієї з окружних прокуратур регіону

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

ДТП сталася близько 19:00. Тоді водій автомобіля здійснив наїзд на дітей.

За даними офісу Генпрокурора, внаслідок отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці події, 9-річний хлопець доправлений до медичного закладу. За кермом машини перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що водій пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявили.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як саме трапилася ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися фура та легковий автомобіль. ДТП сталася у понеділок, 23 лютого, близько 08:15 поблизу міста Новояворівськ Яворівського району.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
