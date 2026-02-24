На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Увечері 24 лютого поблизу села Смереків Львівського району водій авто збив на смерть дитину, ще одна травмована. За кермом автомобіля був прокурор однієї з окружних прокуратур регіону

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

ДТП сталася близько 19:00. Тоді водій автомобіля здійснив наїзд на дітей.

За даними офісу Генпрокурора, внаслідок отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці події, 9-річний хлопець доправлений до медичного закладу. За кермом машини перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що водій пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявили.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як саме трапилася ДТП.

