Сумщина під обстрілами РФ: дрон убив 57-річного чоловіка, зруйновано будинки
За останню добу на Сумщині зафіксовано понад 20 обстрілів у 11 населених пунктах 9 громад
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ударів дрона у Великописарівській громаді загинув 57-річний чоловік.
До медзакладу також звернулися двоє чоловіків 49 та 56 років із Зноб-Новгородської громади, поранених під час удару дрона 22 лютого. Госпіталізація їм не знадобилася.
Серед пошкоджених об'єктів:
- Середино-Будська громада: зруйнований приватний будинок і господарча споруда, пошкоджено житловий будинок.
- Есманська громада: зруйнований приватний будинок та господарчі споруди.
- Шосткинська громада: пошкоджені нежитлові приміщення.
- Великописарівська громада: пошкоджено легковий автомобіль.
Внаслідок атак евакуйовано 7 людей. Повітряна тривога тривала 18 годин 38 хвилин.
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.
