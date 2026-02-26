11:26  26 лютого
26 лютого 2026, 09:28

Сумщина під обстрілами РФ: дрон убив 57-річного чоловіка, зруйновано будинки

26 лютого 2026, 09:28
Ілюстративне фото: Сумська ОВА
За останню добу на Сумщині зафіксовано понад 20 обстрілів у 11 населених пунктах 9 громад

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ударів дрона у Великописарівській громаді загинув 57-річний чоловік.

До медзакладу також звернулися двоє чоловіків 49 та 56 років із Зноб-Новгородської громади, поранених під час удару дрона 22 лютого. Госпіталізація їм не знадобилася.

Серед пошкоджених об'єктів:

  • Середино-Будська громада: зруйнований приватний будинок і господарча споруда, пошкоджено житловий будинок.
  • Есманська громада: зруйнований приватний будинок та господарчі споруди.
  • Шосткинська громада: пошкоджені нежитлові приміщення.
  • Великописарівська громада: пошкоджено легковий автомобіль.

Внаслідок атак евакуйовано 7 людей. Повітряна тривога тривала 18 годин 38 хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

Читайте також: Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь

