Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!", – написал он.

По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.

Ранее мы сообщали о том, что 11 февраля днем во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.