Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
В среду днем россияне атаковали Львовщину ракетами «Кинжал»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!", – написал он.
По состоянию на данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.
Ранее мы сообщали о том, что 11 февраля днем во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
Семья бойца из Львовщины, ошибочно признанного погибшим, должна вернуть 15 млн грнВсе новости »
10 февраля 2026, 15:44Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором
09 февраля 2026, 13:26
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы
11 февраля 2026, 15:07"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все блоги »