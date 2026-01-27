Після прильоту у Смільному на Львівщині зафіксували перевищення рівня оксиду вуглецю

Фото: соцмережі

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили про тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За його словами, причиною цього стало ранкове влучання ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі.

Козицький додав, що ситуація контрольована, радіаційний фон у нормі.

Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома.

Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою.

А також варто утриматися від провітрювання приміщень.

Працівники служби продовжують лабораторні дослідження за напрямком руху вітру.

Нагадаємо, у вівторок, 27 січня, російські військові завдали удару по обʼєкту інфраструктури у Львівській області. Попередньо, загиблих чи постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що ворог атакував місто Броди. Через задимлення місто вкрито димом і відчутний неприємний запах. Навчання у школах скасували.