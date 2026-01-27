После прилета в Смольном во Львовской области зафиксировали превышение уровня оксида углерода

Фото: соцсети

Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней сообщили о временном превышении уровня оксида углерода в селе

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, причиной стало утреннее попадание вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

Козицкий добавил, что ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смеле, рекомендуют по возможности оставаться дома.

Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской.

А также следует воздержаться от проветривания помещений.

Сотрудники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.

Напомним, во вторник, 27 января, российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Предварительно, погибших или пострадавших нет.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал город Броды. Из-за задымления город покрыт дымом и ощутимый неприятный запах. Учебу в школах отменили.