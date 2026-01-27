12:40  27 января
В Запорожье несовершеннолетний стрелял в воздух и ранил себя
10:48  27 января
Резала ножом, связывала и морила голодом: в Киеве женщина издевалась над 9-летним сыном
08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
27 января 2026, 11:15

После прилета в Смольном во Львовской области зафиксировали превышение уровня оксида углерода

27 января 2026, 11:15
Фото: соцсети
Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней сообщили о временном превышении уровня оксида углерода в селе

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, причиной стало утреннее попадание вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

Козицкий добавил, что ситуация контролируемая, радиационный фон в норме.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смеле, рекомендуют по возможности оставаться дома.

Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской.

А также следует воздержаться от проветривания помещений.

Сотрудники службы продолжают лабораторные исследования по направлению движения ветра.

Напомним, во вторник, 27 января, российские военные нанесли удар по объекту инфраструктуры во Львовской области. Предварительно, погибших или пострадавших нет.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал город Броды. Из-за задымления город покрыт дымом и ощутимый неприятный запах. Учебу в школах отменили.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
07 августа 2025
