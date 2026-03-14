У Львові чоловік торгував дитячою порнографією

У Львові поліцейські викрили зловмисника, підозрюваного у зберіганні та збуті порнографії, зокрема, дитячої. Найближчі роки він може провести за ґратами

Про це повідомляє поліція Львівської області.

У Львові викрили 33-річного чоловіка. Він отримав доступ до відеопродукції порнографічного характеру, а також до графічних файлів та відеофайлів, які відносяться до категорії "дитяча порнографія". Чоловік завантажив ці файли, а потім продава їх користувачам соціальних мереж.

Йому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

