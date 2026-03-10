Рада провалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews,

За його словами, під час голосування документ підтримали лише 168 народних депутатів.

Железняк зазначив, що до другого читання уряд планував подати правки до законопроєкту, які стосуються виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Зокрема, йшлося про скасування пільги на безмитні посилки вартістю до 150 євро, запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, а також закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% навіть після завершення воєнного стану.

Законопроєкт №14025: ключові моменти

Документ пропонує внесення змін до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Йдеться про прибутки громадян, що надходять за допомогою онлайн-сервісів, зокрема маркетплейсів, платформ для перевезень, доставки чи оренди житла. У ЗМІ цей законопроєкт називають "податком на OLX".

Ініціатива передбачає запровадження пільгової ставки оподаткування – 5% податку на доходи фізичних осіб та додатковий військовий збір. Також запропоновано встановити неоподатковуваний мінімум для дрібних продажів на рівні 2000 євро на рік.

Передбачається, що цифрові платформи зобов'яжуть збирати дані про продавців і передавати їх до органів фіскального контролю. Законопроєкт викликав суперечки: одна група експертів підтримує ідею легалізації онлайн-доходів, тоді як інші попереджають про можливе посилення регулювання дрібної торгівлі через інтернет.