21 января 2026, 15:31

Во Львовской области пограничники сдали почти 50 литров крови

21 января 2026, 15:31
фото: ГПСУ
Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда приняли участие в акции «Моя кровь спасает»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В рамках инициативы более 100 пограничников сдали кровь, чтобы помочь тем, кто в ней больше всего нуждается. В общей сложности удалось собрать более 45 литров крови – это шанс спасти до 300 человеческих жизней.

"К акции присоединились не только пограничники по управлению отряда, но и военнослужащие из отделов пограничной службы. Среди доноров – участники боевых действий, которые по собственному опыту знают – иногда именно капля крови решает судьбу раненого", – говорится в сообщении.

Подобные акции пограничники проводят регулярно.

Напомним, в начале января во Львове прошла акция в поддержку пограничников. Ее целью стала поддержка подразделения "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда, выполняющего боевые задания на передовой.

