На Львівщині митники затримали бус із партією ноутбуків на понад 600 тис. грн

Фото: Львівська митниця

У понеділок, 19 січня, у пункті пропуску "Шегині – Медика" митники виявили велику партію вживаної техніки

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Мешканець Прикарпаття, який повертався з Польщі на Mercedes-Benz, намагався провезти товар без декларування.

Водій обрав "зелений коридор", запевняючи, що не везе нічого, що підлягає оподаткуванню. Однак під час перевірки вантажна скануюча система зафіксувала "аномалію" в автомобілі.

Під час ретельного огляду в багажнику та салоні буса митники знайшли 81 вживаний ноутбук відомих брендів (HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung). Орієнтовна вартість знахідки становить понад 600 тисяч гривень.

На 25-річний водія склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Техніку вилучили.

