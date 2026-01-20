10:15  20 січня
20 січня 2026, 13:03

На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн

20 січня 2026, 13:03
Фото: Львівська митниця
У понеділок, 19 січня, у пункті пропуску "Шегині – Медика" митники виявили велику партію вживаної техніки

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Мешканець Прикарпаття, який повертався з Польщі на Mercedes-Benz, намагався провезти товар без декларування.

Водій обрав "зелений коридор", запевняючи, що не везе нічого, що підлягає оподаткуванню. Однак під час перевірки вантажна скануюча система зафіксувала "аномалію" в автомобілі.

На Львівщині митники затримали мікроавтобус із партією ноутбуків на понад 600 тис. грн

Під час ретельного огляду в багажнику та салоні буса митники знайшли 81 вживаний ноутбук відомих брендів (HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung). Орієнтовна вартість знахідки становить понад 600 тисяч гривень.

На Львівщині митники затримали бус із партією ноутбуків на понад 600 тис. грн

На 25-річний водія склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Техніку вилучили.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили митника, який допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну топові моделі мобільних телефонів марки Apple. Фігурант брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone.

Львівська область контрабанда митники техніка ноутбук митниця
