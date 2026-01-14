Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину безпілотника, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки.

Поліція нагадує: у разі виявлення безпілотників, їхніх уламків або будь-яких підозрілих предметів, категорично заборонено підходити до них чи чіпати руками. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині на подвір’ї приватного будинку знайшли бойову частину ракети. Вибухотехніки знешкодили боєприпас.