На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Шосткинському районі Сумської області ворожий дрон влучив у службовий автомобіль підрозділу «Білий янгол», коли правоохоронці вивозили місцевих мешканців з прикордонних територій

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що подія трапилась за кілька кілометрів від прикордоння. В момент атаки у салоні машини перебували поліцейські та місцеві мешканці.

Внаслідок атаки двоє правоохоронців зазнали незначних травм. Попри атаку евакуацію успішно завершили.

"Цей транспорт добре відомий мешканцям прикордонного регіону. Ворог також чітко бачить і розуміє, що це – цивільна автівка, яка використовується для вивезення людей із небезпечних територій", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, нещодавно на Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів.