18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 22:03

На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи

14 січня 2026, 22:03
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Шосткинському районі Сумської області ворожий дрон влучив у службовий автомобіль підрозділу «Білий янгол», коли правоохоронці вивозили місцевих мешканців з прикордонних територій

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що подія трапилась за кілька кілометрів від прикордоння. В момент атаки у салоні машини перебували поліцейські та місцеві мешканці.

Внаслідок атаки двоє правоохоронців зазнали незначних травм. Попри атаку евакуацію успішно завершили.

"Цей транспорт добре відомий мешканцям прикордонного регіону. Ворог також чітко бачить і розуміє, що це – цивільна автівка, яка використовується для вивезення людей із небезпечних територій", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, нещодавно на Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів.

евакуація авто атака Сумська область війна
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
