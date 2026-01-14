Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 січня ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 89 ворожих безпілотників на сході та півночі країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, станом на ранок 14 січня після російських обстрілів у Кривому Розі відновили світло та тепло. Ситуація у місті залишається контрольованою.