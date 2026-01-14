У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік

10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 12:11

Росіяни вночі вдарили по Краматорську: виникли пожежі, є загиблий

14 січня 2026, 12:11
Фото: ДСНС
Вночі 14 січня російські військові завдали удару по житловому сектору Краматорська

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Під завалами опинився чоловік, тіло якого дістали рятувальники. Загоряння ліквідували.

Внаслідок ще одного російського обстрілу загорівся приватний житловий будинок і гараж. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів російськими безпілотниками на Харківщині виникли чотири пожежі. Постраждали двоє осіб.

