12 січня 2026, 14:58

На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику

12 січня 2026, 14:58
фото: ДБР
Працівники ДБР завершили слідство щодо посадовця лісгоспу на Кіровоградщині, який не забезпечив належну охорону ввіреної йому ділянки. Обвинувальний акт скерований до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Встановлено, що поки посадовець закривав очі на території природного заповідника "Новомиргородське 2" ДП "Ліси України" було незаконно зрубано 225 дерев на майже 5 млн гривень.

Фігурант вже звільнений з посади та обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Кіровоградщині судитимуть посадовця лісництва, який дозволив вирубати сторічні дерева вартістю 4 млн грн. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

