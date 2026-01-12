В Україні через перебої електропостачання "лягли" реєстри Мін’юсту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Масові перебої з електропостачанням призвели до зупинки роботи реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Національних інформаційних систем у соцмережі Facebook.

"У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України", – йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що наразі тривають заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

