В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 13-го січня, в Україні пануватиме морозяна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15…-20 градусів. На решті території -10…-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6…-12 градусів.

Протягом дня вівторка у північних регіонах буде -10…-14 градусів, на решті території -6…-9 градусів.

Сніг пройде завтра у західних областях України, атмосферний фронт хвостиком метлятиме, проте у більшості областей – без істотних опадів, антициклонічний характер погоди.

У Києві 13-го січня вночі до -18 градусів, а вдень -12 градусів.

