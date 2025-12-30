13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 12:07

У Львівській області на кордоні з Польщею затримали мікроавтобус, заповнений наркотиками

30 грудня 2025, 12:07
фото: ДПСУ
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно із СБУ Львівщини викрили масштабний канал ввезення наркомістких речовин в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився 28-річний житель Калуського району Івано-Франківської області, який залучив до протиправної діяльності свого 23-річного земляка. Для перевезення контрабанди чоловіки використовували власний мікроавтобус, задіяний у міжнародних перевезеннях.

Зловмисник завчасно домовлявся про закупівлю наркотичної речовини – кратому в одній із країн ЄС, детально інструктував водія щодо маршруту, часу та місця передачі "товару". Особливу увагу приділяли маскуванню.

Пакунки сховали під сумками й валізами з особистими речами пасажирів на дні багажного відділення автомобіля.

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса Mercedes було виявлено понад 614 кг кратому. Вартість цієї речовини може сягати 4 млн гривень.

Зловмисників затримали. Обом фігурантам обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік утік до Польщі, поки прикордонник вийшов у туалет. Інцидент стався на початку грудня.

