У Львівській області на кордоні з Польщею затримали мікроавтобус, заповнений наркотиками

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно із СБУ Львівщини викрили масштабний канал ввезення наркомістких речовин в Україну

Організатором схеми виявився 28-річний житель Калуського району Івано-Франківської області, який залучив до протиправної діяльності свого 23-річного земляка. Для перевезення контрабанди чоловіки використовували власний мікроавтобус, задіяний у міжнародних перевезеннях.

Зловмисник завчасно домовлявся про закупівлю наркотичної речовини – кратому в одній із країн ЄС, детально інструктував водія щодо маршруту, часу та місця передачі "товару". Особливу увагу приділяли маскуванню.

Пакунки сховали під сумками й валізами з особистими речами пасажирів на дні багажного відділення автомобіля.

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса Mercedes було виявлено понад 614 кг кратому. Вартість цієї речовини може сягати 4 млн гривень.

Зловмисників затримали. Обом фігурантам обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

