Побив та намагався зґвалтувати: на Львівщині чоловік накинувся на 14-річну

Ілюстративне фото

58-річний житель Львівщини, який неодноразово мав проблеми з законом, накинувся на підлітка. Він намагався зґвалтувати 14-річну дівчину

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Це сталось у місті Борислав. 14-річна дівчина йшла додому, коли чоловік напав на неї та вдарив її кілька разів по обличчю. Потім він намагався її зґвалтувати. Дівчина чинила опір. Вона кричала і це почули перехожі хлопці. Вони прийшли на допомогу та відтягнули від неї зловмисника, і згодом зателефонували в поліцію.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 (Замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років", - повідомляє поліція.

