На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Прикарпаття затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів наніс тілесні ушкодження перехожому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до поравоохоронців звернувся 62-річний житель Івано-Франківська. Чоловік повідомив, що на вулиці Дзівінського невідома особа завдала йому тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, потерпілий рухався тротуаром, коли позаду нього під'їхав автомобіль. З нього вийшов 32-річний місцевий мешканець, який без будь-яких причин штовхнув чоловіка та умисно наніс йому кілька ударів предметом, схожим на биту, по голові та спині. Після нападу зловмисник втік з місця події.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники карного розшуку. Поліцейські опрацювали свідчення потерпілого та записи камер відеоспостереження.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців підозрюваного розшукали в селі Хриплин та затримали. Чоловік так і не пояснив причин свого вчинку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні хуліганства. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

