12 січня 2026, 14:43

На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою

12 січня 2026, 14:43
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Прикарпаття затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів наніс тілесні ушкодження перехожому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до поравоохоронців звернувся 62-річний житель Івано-Франківська. Чоловік повідомив, що на вулиці Дзівінського невідома особа завдала йому тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, потерпілий рухався тротуаром, коли позаду нього під'їхав автомобіль. З нього вийшов 32-річний місцевий мешканець, який без будь-яких причин штовхнув чоловіка та умисно наніс йому кілька ударів предметом, схожим на биту, по голові та спині. Після нападу зловмисник втік з місця події.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники карного розшуку. Поліцейські опрацювали свідчення потерпілого та записи камер відеоспостереження.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців підозрюваного розшукали в селі Хриплин та затримали. Чоловік так і не пояснив причин свого вчинку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні хуліганства. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця. Як з'ясували правоохоронці, знайомі влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік дістав складний ніж та вдарив "опонента" в ліву частину грудної клітини.

Івано-Франківська область Прикарпаття бита напад чоловік хуліганство поліція
