Обшуки у водія Єрмака – це як виховання мишей за допомогою електричного струму

Зробив щось не те, або збираєшся зробити щось не те, – отримуєш болісне попередження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Це може стосуватися і зовнішньої, і внутрішньої політики, і чергової спроби обмежити незалежність НАБУ.

Це по суті такий собі "правоохоронний шантаж".

Між тим Єрмак, кажуть, героїчно захищає країну в лавах Служби зовнішньої розвідки, і, вірогідно, має вплив на політичні процеси.

Тому з одного боку працюють таємні пружини політичних процесів, з іншого - "електричний струм", болісні розряди від НАБУ.

Зрештою сядуть усі. Але це не точно.