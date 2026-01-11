Обшуки у водія Єрмака – це як виховання мишей за допомогою електричного струму
Зробив щось не те, або збираєшся зробити щось не те, – отримуєш болісне попередження
Зробив щось не те, або збираєшся зробити щось не те, – отримуєш болісне попередження
Це може стосуватися і зовнішньої, і внутрішньої політики, і чергової спроби обмежити незалежність НАБУ.
Це по суті такий собі "правоохоронний шантаж".
Між тим Єрмак, кажуть, героїчно захищає країну в лавах Служби зовнішньої розвідки, і, вірогідно, має вплив на політичні процеси.
Тому з одного боку працюють таємні пружини політичних процесів, з іншого - "електричний струм", болісні розряди від НАБУ.
Зрештою сядуть усі. Але це не точно.
Буданов підтримував прямі контакти з командою Трампа паралельно з Єрмаком – УПВсі новини »
05 січня 2026, 09:57Ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака показали по телемарафону
01 січня 2026, 10:50Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причина
31 грудня 2025, 14:09
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 12 січня
11 січня 2026, 19:19Харківська тенісистка перемогла на турнірі у Новій Зеландії
11 січня 2026, 17:56У Харкові працівники ТЦК облаяли і побили ветерана війни
11 січня 2026, 17:13Стало відомо, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
11 січня 2026, 16:57Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
11 січня 2026, 16:38Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11 січня 2026, 16:14Рівненщину атакували ворожі дрони
11 січня 2026, 15:49На Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів
11 січня 2026, 13:57На Буковині водій позашляховика збив прикордонника, намагаючись прорватися до Румунії
11 січня 2026, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »