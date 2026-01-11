16:38  11 січня
Завтра в Україні очікується до 24 градусів морозу
16:14  11 січня
Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині
11:37  11 січня
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
11 січня 2026, 17:37

Обшуки у водія Єрмака – це як виховання мишей за допомогою електричного струму

11 січня 2026, 17:37
Зробив щось не те, або збираєшся зробити щось не те, – отримуєш болісне попередження
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Це може стосуватися і зовнішньої, і внутрішньої політики, і чергової спроби обмежити незалежність НАБУ.

Це по суті такий собі "правоохоронний шантаж".

Між тим Єрмак, кажуть, героїчно захищає країну в лавах Служби зовнішньої розвідки, і, вірогідно, має вплив на політичні процеси.

Тому з одного боку працюють таємні пружини політичних процесів, з іншого - "електричний струм", болісні розряди від НАБУ.

Зрештою сядуть усі. Але це не точно.

