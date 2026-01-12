Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
"Шахеди" атакують інфраструктуру Кривого Рогу на Дніпропетровщині
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За його словами, російські дрони типу "шахед" 12 січня атакують об'єкти інфраструктури міста Кривий Ріг.
"Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи. Атакують об'єкти інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі. Це сталося увечері 8 січня.
