14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
12 січня 2026, 15:24

Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу

12 січня 2026, 15:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
"Шахеди" атакують інфраструктуру Кривого Рогу на Дніпропетровщині

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, російські дрони типу "шахед" 12 січня атакують об'єкти інфраструктури міста Кривий Ріг.

"Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи. Атакують об'єкти інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі. Це сталося увечері 8 січня.

