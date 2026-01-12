На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя

Ілюстративне фото

У Камʼянському районі Дніпропетровщини зареєстрували випадок гострого отруєння дворічної дитини нітратами. Виявилось, що причиною стала вода з колодяззя

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кам'янському районі дворічна дитина отруїлась нітратами. Виявилось, що останні півтора місяця дитина знаходилась у родичів у селі. Там вона їла їжу, яка була приготовлена на воді з колодязя.

Зараз дитина знаходиться в лікарні. Тепер у Дніпропетровській області проводиться розслідування випадку отруєння нітратами. Батьків закликають не вживати воду із колодязя чи джерел для приготування дитячих сумішей та їжі.

