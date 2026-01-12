На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя
У Камʼянському районі Дніпропетровщини зареєстрували випадок гострого отруєння дворічної дитини нітратами. Виявилось, що причиною стала вода з колодяззя
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Кам'янському районі дворічна дитина отруїлась нітратами. Виявилось, що останні півтора місяця дитина знаходилась у родичів у селі. Там вона їла їжу, яка була приготовлена на воді з колодязя.
Зараз дитина знаходиться в лікарні. Тепер у Дніпропетровській області проводиться розслідування випадку отруєння нітратами. Батьків закликають не вживати воду із колодязя чи джерел для приготування дитячих сумішей та їжі.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті діти отруїлись чадним газом. 11-річну дівчинку та 10-річного хлопчика госпіталізували медики.
