14:22  12 січня
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
13:59  12 січня
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12:15  12 січня
Втратив орієнтир: під час спуску з Говерли заблукав турист з Дніпра
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 15:15

На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодяззя

12 січня 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Камʼянському районі Дніпропетровщини зареєстрували випадок гострого отруєння дворічної дитини нітратами. Виявилось, що причиною стала вода з колодяззя

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кам'янському районі дворічна дитина отруїлась нітратами. Виявилось, що останні півтора місяця дитина знаходилась у родичів у селі. Там вона їла їжу, яка була приготовлена на воді з колодязя.

Зараз дитина знаходиться в лікарні. Тепер у Дніпропетровській області проводиться розслідування випадку отруєння нітратами. Батьків закликають не вживати воду із колодязя чи джерел для приготування дитячих сумішей та їжі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті діти отруїлись чадним газом. 11-річну дівчинку та 10-річного хлопчика госпіталізували медики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти отруєння Дніпро
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Російські дрони атакують об'єкти інфраструктури Кривого Рогу
12 січня 2026, 15:24
"Мамо, я боюся!": як сім'ї вимушені залишати будинки під обстрілами у Кушугумі
12 січня 2026, 14:59
На Кіровоградщині судитимуть посадовця лісгоспу, який дозволив вирубати 225 дерев у заповіднику
12 січня 2026, 14:58
На Прикарпатті чоловік напав на перехожого з битою
12 січня 2026, 14:43
На Львівщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на 10 млн грн
12 січня 2026, 14:38
Топчиновника Миколаївщини судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, виділених на оборону
12 січня 2026, 14:22
Три мікрорайони Миколаєва тимчасово залишилися без води: що відомо
12 січня 2026, 14:13
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
12 січня 2026, 13:59
На Тернопільщині нетверезий чоловік влаштував дебош в аптеці
12 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »