Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому місту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому місту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

У разі змін, енергетики обіцяють оперативно інформувати споживачів у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялось, у Києві внаслідок нічної атаки постраждав Солом'янський район. Там спалахнула пожежа.