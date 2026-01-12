Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
За командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому місту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
"Київ: за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому місту", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.
У разі змін, енергетики обіцяють оперативно інформувати споживачів у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялось, у Києві внаслідок нічної атаки постраждав Солом'янський район. Там спалахнула пожежа.
