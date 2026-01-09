12:48  09 січня
На Сумщині чоловік впродовж 5 років ґвалтував онуку: йому загрожує довічне
11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 14:04

З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину

09 січня 2026, 14:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
СБУ продемонструвала уламки «Орєшніка», яким росіяни атакували Львівщину і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік".

фото: СБУ

Серед знайдених наразі деталей:

блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

фото: СБУ

"Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи. Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф", – йдеться у повідомленні.

фото: СБУ

За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіусу дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

Як повідомлялось, ввечері 8 січня армія РФ завдала ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львівській області, застосувавши балістичну ракету, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Львівська область атака РФ Орєшнік СБУ фото
