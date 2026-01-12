Фото: ДСНС

У неділю, 11 січня, рятувальники допомогли туристу з Дніпра, який заблукав під час спуску з гори Говерла

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про допомогу надійшло на лінію 101 о 16:13. Чоловік йшов "синім маршрутом", але втратив орієнтир і не міг йти далі.

Рятувальники встановили координати чоловіка та весь час підтримували з ним зв’язок. Вони швидко розшукали 45-річного туриста та супроводили його до бази "Заросляк".

Рятувальники закликають: перед походом у гори вивчайте маршрут, враховуйте погодні умови, не йдіть самі та повідомляйте рідних, куди саме вирушаєте.

