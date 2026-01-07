Ілюстративне фото: pixabay

Уряд заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Заборона відключати лікарні закріплена у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електроенергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Виконавці рішення, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити його безумовне дотримання.

За словами Свириденко, після інформації про відключення лікарень та громадського транспорту у Львові Держенергонагляд та інші органи контролю проведуть перевірки.

"Здоров’я і життя людей – це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків", – наголосила прем'єрка.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.