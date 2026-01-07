Фото: скриншот по трансляции брифинга Садового

Во Львове остаются отключенными от света некоторые медицинские учреждения, частично не работает электротранспорт

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой, передает RegioNews .

По состоянию на 14:50 во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупринке (где тяжелые больные находятся на ИВЛ).

"Несмотря на призыв премьер-министра, к сожалению, кто-то, кто включает и выключает переключатель, решил иначе", – подчеркнул мэр.

Садовой сообщил, что работу электротранспорта постепенно возобновляют. Все трамваи уже курсируют. Троллейбусы возобновят движение в ближайшее время. Несмотря на это, с самого утра на маршруты вышли альтернативные автобусы – там, где нужно, они дублировали или дополняли работу электротранспорта.

"Город не остановился. Город работает. Надо иметь разум, чтобы не выключать больницы, где сотни людей лежат под аппаратами искусственного дыхания. Я не знаю, кто до этого додумался, но молчать об этом не буду", – отметил он.

Напомним, во Львове из-за новых правил определения критичности предприятий коммунальный электротранспорт и часть больниц осталась без света.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство запретило отключать свет в больницах во время действия графиков, выполнение этого решения дополнительно проверят.