14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 15:40

Во Львове еще не наладили энергоснабжение больниц и электротранспорта – Садовой

07 января 2026, 15:40
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот по трансляции брифинга Садового
Читайте також
українською мовою

Во Львове остаются отключенными от света некоторые медицинские учреждения, частично не работает электротранспорт

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой, передает RegioNews.

По состоянию на 14:50 во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупринке (где тяжелые больные находятся на ИВЛ).

"Несмотря на призыв премьер-министра, к сожалению, кто-то, кто включает и выключает переключатель, решил иначе", – подчеркнул мэр.

Садовой сообщил, что работу электротранспорта постепенно возобновляют. Все трамваи уже курсируют. Троллейбусы возобновят движение в ближайшее время. Несмотря на это, с самого утра на маршруты вышли альтернативные автобусы – там, где нужно, они дублировали или дополняли работу электротранспорта.

"Город не остановился. Город работает. Надо иметь разум, чтобы не выключать больницы, где сотни людей лежат под аппаратами искусственного дыхания. Я не знаю, кто до этого додумался, но молчать об этом не буду", – отметил он.

Напомним, во Львове из-за новых правил определения критичности предприятий коммунальный электротранспорт и часть больниц осталась без света.

Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство запретило отключать свет в больницах во время действия графиков, выполнение этого решения дополнительно проверят.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов больницы общественный транспорт электроснабжение
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
В Харькове судья сбила детей: полиция ищет свидетелей ДТП
07 января 2026, 16:05
На Полтавщине мужчина случайно подстрелил себя на охоте
07 января 2026, 15:55
Россияне ударили дроном по громаде на Днепропетровщине: погибла женщина, трое пострадавших
07 января 2026, 15:21
В Киевской области мужчина поджег авто товарища
07 января 2026, 15:15
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »