Українські прикордонники створили живу ялинку на кордоні
У Раві-Руській, на українсько-польській ділянці кордону у Львівській області, прикордонники разом із подорожніми створили живу ялинку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Ставши частиною новорічної композиції, учасники акції нагадали – кордон – це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом.
Живу ялинку сформували на напрямку в'їзду в Україну – символічно, адже кожне повернення в Україну несе із собою надію, відродження та віру.
До флешмобу долучилися понад 50 осіб.
Раніше у ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон. Йдеться про ділянки на межі з Молдовою та Румунією.
