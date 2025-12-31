Українські прикордонники створили живу ялинку на кордоні

фото: ДПСУ

У Раві-Руській, на українсько-польській ділянці кордону у Львівській області, прикордонники разом із подорожніми створили живу ялинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ставши частиною новорічної композиції, учасники акції нагадали – кордон – це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом.

Живу ялинку сформували на напрямку в'їзду в Україну – символічно, адже кожне повернення в Україну несе із собою надію, відродження та віру.

До флешмобу долучилися понад 50 осіб.

Раніше у ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон. Йдеться про ділянки на межі з Молдовою та Румунією.