На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області з 15 по 21 грудня зареєстровано 12 528 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, що на майже 2 тисячі більше, ніж тижнем раніше

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 11%.

Упродовж минулого тижня до медичних закладів госпіталізували 273 пацієнти.

Головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко зазначає, що грип зазвичай починається раптово – з підвищення температури тіла, ломоти в м'язах і кістках, головного болю, болю в горлі та сухого кашлю.

Медики нагадують про основні заходи профілактики:

одягатися відповідно до погодних умов,

регулярно провітрювати приміщення,

раціонально харчуватися,

дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету,

не вживати антибіотики без призначення лікаря.

У разі появи симптомів захворювання фахівці радять залишатися вдома та звертатися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.