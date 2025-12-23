13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 11:49

На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%

23 грудня 2025, 11:49
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львівській області з 15 по 21 грудня зареєстровано 12 528 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, що на майже 2 тисячі більше, ніж тижнем раніше

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 11%.

Упродовж минулого тижня до медичних закладів госпіталізували 273 пацієнти.

Головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко зазначає, що грип зазвичай починається раптово – з підвищення температури тіла, ломоти в м'язах і кістках, головного болю, болю в горлі та сухого кашлю.

Медики нагадують про основні заходи профілактики:

  • одягатися відповідно до погодних умов,
  • регулярно провітрювати приміщення,
  • раціонально харчуватися,
  • дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету,
  • не вживати антибіотики без призначення лікаря.

У разі появи симптомів захворювання фахівці радять залишатися вдома та звертатися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
