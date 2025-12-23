На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%
У Львівській області з 15 по 21 грудня зареєстровано 12 528 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, що на майже 2 тисячі більше, ніж тижнем раніше
Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.
Зазначається, що рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 11%.
Упродовж минулого тижня до медичних закладів госпіталізували 273 пацієнти.
Головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко зазначає, що грип зазвичай починається раптово – з підвищення температури тіла, ломоти в м'язах і кістках, головного болю, болю в горлі та сухого кашлю.
Медики нагадують про основні заходи профілактики:
- одягатися відповідно до погодних умов,
- регулярно провітрювати приміщення,
- раціонально харчуватися,
- дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету,
- не вживати антибіотики без призначення лікаря.
У разі появи симптомів захворювання фахівці радять залишатися вдома та звертатися до лікаря.
Нагадаємо, в Україні з 29 вересня офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.
За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.