У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят

Пасажиропотік у пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою у період різдвяно-новорічних свят залишається інтенсивним

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Хоч останніми днями він дещо знизився, проте все ще залишається на високому рівні", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 21 грудня було зафіксовано найвищий показник перетину кордону за останній період – майже 155 тисяч громадян було оформлено в пунктах пропуску. 22 грудня кордон загалом перетнули 131 тисяча громадян, а 23 грудня показник перетину становив близько 118 тисяч осіб.

Зазначимо, що протягом сьогоднішнього дня не фіксуються значні черги на кордоні як на виїзд з України, так і на в’їзд.

З метою прискорення процедур контролю та забезпечення ритмічної роботи пунктів пропуску прикордонники вживають додаткових організаційних заходів. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів і персоналу, залученого до здійснення прикордонного контролю. Також у постійному режимі здійснюється обмін інформацією та координація дій із прикордонними службами суміжних держав.

Як повідомлялось, прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята. Зокрема 21 грудня уперше після завершення літнього туристичного сезону, добовий показник перетину державного кордону України перевищив 150 тисяч осіб.