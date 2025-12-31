Украинские пограничники создали живую елку на границе
В Рави-Русской, на украинско-польском участке границы во Львовской области, пограничники вместе с путешественниками создали живую елку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Став частью новогодней композиции, участники акции напомнили – граница – это не только о контроле, но и о первых эмоциях встречи с домом.
Живую елку сформировали на направлении въезда в Украину – символически, ведь каждый возврат в Украину несет с собой надежду, возрождение и веру.
К флешмобу присоединились более 50 человек.
Ранее в ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу. Речь идет об участках на границе с Молдовой и Румынией.
