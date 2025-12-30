13:04  30 грудня
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 12:35

ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

30 грудня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону України наразі фіксують на межі з Молдовою та Румунією.

Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, з осені кількість осіб, які намагаються незаконно покинути територію України, поступово зменшується порівняно з літнім періодом. Частково це пов’язано з погіршенням погодних умов.

Утім, каже, навіть узимку люди продовжують ризикувати життям, перетинаючи кордон через річки чи важкодоступні гірські ділянки.

Демченко також відзначив, що цьогоріч спостерігається збільшення спроб незаконно перетнути кордон на напрямку з Білоруссю.

"Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400. Це менше, ніж на ділянках кордону з країнами ЄС, але на цьому напрямку також почалися спроби незаконного перетину державного кордону", – сказв речник ДПСУ.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто з "пасажиром", який їхав до Молдови. Двоє чоловіків, віком 23 та 24 роки, планували поза пунктами пропуску доставити особу мобілізаційного віку до українсько-молдовського кордону. Перевізникам загрожує до 5 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту – штраф.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Молдова Руминія перетин кордону ДПСУ
Зеленський: проблеми мобілізації РФ можуть прискорити кінець війни
30 грудня 2025, 09:57
РФ втрачає на війні у 6 разів більше військових, ніж Україна
29 грудня 2025, 23:13
Військовослужбовцям платитимуть утричі більше
29 грудня 2025, 22:13
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь
30 грудня 2025, 13:41
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 13:22
Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту
30 грудня 2025, 13:08
2025 рік в Україні завершиться морозною та сніжною погодою
30 грудня 2025, 13:04
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 12:55
Завершення війни в Україні залежить не від бажання Трампа і не від доброї волі Зеленського, а від готовності Путіна
30 грудня 2025, 12:52
У Житомирі 16-річного юнака вдарило струмом у тролейбусі
30 грудня 2025, 12:45
На Харківщині двоє братів працювали на росіян: молодший був ще школярем
30 грудня 2025, 12:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »