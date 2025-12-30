ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найбільшу кількість спроб незаконного перетину державного кордону України наразі фіксують на межі з Молдовою та Румунією.

Про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, з осені кількість осіб, які намагаються незаконно покинути територію України, поступово зменшується порівняно з літнім періодом. Частково це пов’язано з погіршенням погодних умов.

Утім, каже, навіть узимку люди продовжують ризикувати життям, перетинаючи кордон через річки чи важкодоступні гірські ділянки.

Демченко також відзначив, що цьогоріч спостерігається збільшення спроб незаконно перетнути кордон на напрямку з Білоруссю.

"Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400. Це менше, ніж на ділянках кордону з країнами ЄС, але на цьому напрямку також почалися спроби незаконного перетину державного кордону", – сказв речник ДПСУ.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники затримали авто з "пасажиром", який їхав до Молдови. Двоє чоловіків, віком 23 та 24 роки, планували поза пунктами пропуску доставити особу мобілізаційного віку до українсько-молдовського кордону. Перевізникам загрожує до 5 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту – штраф.