26 грудня 2025, 13:59

На Львівщині судитимуть екскерівника лісництва, який завдав збитків державі на 15 млн грн

26 грудня 2025, 13:59
фото: ДБР
За матеріалами ДБР судитимуть екскерівника Рава-Руського лісництва, який завдав збитків державі на майже 15 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що у 2023 році посадовець особисто погоджував та підписував дозвільні документи на проведення рубок у зонах, де така діяльність була заборонена. Внаслідок цього знищили понад 3 тисячі дерев різних порід.

"Згідно з актом перевірки Державної екологічної інспекції у Львівській області, завдані збитки державному підприємству "Ліси України" становлять майже 14,5 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Екскерівника судитимуть за перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), а також за незаконну порубку дерев у лісах (ч. 4 ст. 246 КК України).

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, правоохоронці викрили у Львівській області підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини. Орієнтовна вартість товару – майже пів мільйона гривень.

лісництво ліс Львівська область ДБР суд
