На Львівщині зіткнулись два автомобілі: постраждав чоловік

На Львівщині зіткнулись два автомобілі: є постраждалий
ДТП сталася 28 грудня близько 21:00 на автодорозі "Куровичі-Рогатин" в одному з сіл Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка авто Mercedes-Benz, 43-річна жителька Перемишлян, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з авто Chevrolet Trax під керуванням 44-річного житель сусіднього села.
Внаслідок зіткнення водій Chevrolet отримав травми, його доставили до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 грудня на Київщині сталася ДТП з маршруткою: вона зіткнулася з двома автомобілями. Від отриманих травм водій одного з легковика загинув. Постраждали 13 людей.
29 грудня 2025
29 грудня 2025
