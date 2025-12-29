На Львівщині зіткнулись два автомобілі: постраждав чоловік

Фото: поліція

ДТП сталася 28 грудня близько 21:00 на автодорозі "Куровичі-Рогатин" в одному з сіл Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Mercedes-Benz, 43-річна жителька Перемишлян, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з авто Chevrolet Trax під керуванням 44-річного житель сусіднього села.

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet отримав травми, його доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

