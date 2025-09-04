На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, 4 вересня 2025 року спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП Волинської області та працівників Національної поліції здійснювала оповіщення громадян на території м. Луцьк та Луцького району.

У ТЦК повідомили, що під час перебування у селі Боратин було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі. Група оповіщення прослідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК.

"З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільна особа вибила пістолет з рук військового і підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення", – йдеться у повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо, у серпні працівники ТЦК відкрили вогонь по пенсіонерках на Волині, коли ті намагались звільнити чоловіка, який непридатний до мобілізації.