У Рівному в аудиторії вишу розлилося понад 2 кг ртуті
Інцидент трапився вчора, 28 квітня, в одному з вишів у Рівному. На місці події працювали надзвичайники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області.
Виявилося, що в аудиторії навчального закладу з приладу стався витік сріблястої речовини, ззовні схожої на ртуть.
"Рятувальники групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту зібрали близько 2,3 кг речовини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Роменському районі Сумської області рятувальники вилучили майже 5 кг ртуті.
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовляВсі новини »
29 квітня 2025, 12:29На Київщині сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу
29 квітня 2025, 06:11У Харківській області підірвалась машина розмінування
28 квітня 2025, 20:52
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Через російські авіаудари в Херсоні пошкоджені житлові будинки та школи
29 квітня 2025, 20:30Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами: поранені 4 людини
29 квітня 2025, 20:00Росіяни активізувалися на Донеччині і проводять наступальні дії
29 квітня 2025, 19:52На Черкащині через пожежу госпіталізували двох дітей: вогонь знищив будинок повністю
29 квітня 2025, 19:32Скандал із бракованими мінами: СБУ затримала високопосадовців Мінстратегпрому
29 квітня 2025, 19:30ДТП з українцями в Польщі: в МЗС розкрили подробиці аварії
29 квітня 2025, 18:57Браковані міни для ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали керівництво оборонного заводу
29 квітня 2025, 18:55Переправляли ухилянтів до Румунії: на Буковині викрили правоохоронця зі спільником
29 квітня 2025, 18:35Українці зможуть купувати товари через ChatGPT
29 квітня 2025, 18:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі блоги »