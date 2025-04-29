У Рівному в аудиторії вишу розлилося понад 2 кг ртуті

фото: ДСНС України у Рівненській області

Інцидент трапився вчора, 28 квітня, в одному з вишів у Рівному. На місці події працювали надзвичайники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області.

Виявилося, що в аудиторії навчального закладу з приладу стався витік сріблястої речовини, ззовні схожої на ртуть.

"Рятувальники групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту зібрали близько 2,3 кг речовини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Роменському районі Сумської області рятувальники вилучили майже 5 кг ртуті.