Фото: поліція

Поліція затримала в Новгороді-Сіверському місцевого депутата, який керував автомобілем із ознаками алкогольного сп’яніння та чинив опір поліцейським

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 6 листопада патрульні зупинили авто 61-річного місцевого жителя за порушення ПДР. Під час спілкування у водія виявили явні ознаки сп’яніння, однак від освідування відмовився та раптово відновив рух. Один із поліцейських впав на дорогу й дістав травми.

На водія склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння). Його затримали, автомобіль вилучили. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків). Досудове розслідування триває.

Відомо, що йдеться про депутата Новгород-Сіверської міської ради Вʼячеслава Кауфмана.

Нагадаємо, поліцейський із Києва вкрав понад 16 млн грн арештованих коштів і втік. Його затримали на Рівненщині. Правоохоронцю загрожує до 12 років позбавлення волі.