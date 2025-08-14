Фото: поліція

ДТП сталася 13 серпня близько 20:00 на автодорозі "Жидачів-Ходорів" неподалік села Іванівці Стрийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На дорозі зіткнулися автомобілів Mercedes-Benz, яким керував 17-річний підліток, та Seat Altea XL під керуванням 31-річного водія.

На місці загинули пасажири Mercedes, 15-річна дівчина та 20-річний чоловік. Ще троє пасажирів Mercedes – 15 та двоє 17 років – отримали травми, їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання винуватця аварії.

Нагадаємо, 12 серпня у Золочеві Львівської області сталася потрійна ДТП. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед яких дев’ятирічна дівчинка.