На Київщині зіткнулися легковик та вантажівка: постраждали дві людини
ДТП сталася вранці 14 серпня у селищі Савинці Білоцерківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
На дорозі зіткнулися легковик Chery Amulet та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали дві людини, яких терміново передали медикам.
Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, на Львівщині повідомили про підозру 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми.
14 серпня 2025
