Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

На дорозі зіткнулися легковик Chery Amulet та вантажівка. Внаслідок ДТП постраждали дві людини, яких терміново передали медикам.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

