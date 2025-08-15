Смертельна ДТП на Львівщині: неповнолітньому водієві оголосили підозру
На Львівщині 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми, повідомили про підозру
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Хлопця затримали, йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч.3 ст.286 ККУ).
Юнаку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.
Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 13 серпня біля села Іванівці Стрийського району. Неповнолітній водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, врізався у відбійник та зіткнувся з іншим автомобілем Seat Altea XL. На місці загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік із Mercedes, ще троє неповнолітніх пасажирів цього авто потрапили до лікарні.