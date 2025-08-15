Фото: поліція

На Львівщині 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми, повідомили про підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Хлопця затримали, йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч.3 ст.286 ККУ).

Юнаку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 13 серпня біля села Іванівці Стрийського району. Неповнолітній водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, врізався у відбійник та зіткнувся з іншим автомобілем Seat Altea XL. На місці загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік із Mercedes, ще троє неповнолітніх пасажирів цього авто потрапили до лікарні.