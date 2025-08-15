21:26  14 серпня
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходу
20:55  14 серпня
На Рівнещині онук до смерті побив дідуся
19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 00:54

Смертельна ДТП на Львівщині: неповнолітньому водієві оголосили підозру

15 серпня 2025, 00:54
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми, повідомили про підозру

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопця затримали, йому інкримінують порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч.3 ст.286 ККУ).

Юнаку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 13 серпня біля села Іванівці Стрийського району. Неповнолітній водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, врізався у відбійник та зіткнувся з іншим автомобілем Seat Altea XL. На місці загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік із Mercedes, ще троє неповнолітніх пасажирів цього авто потрапили до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область аварія ДТП загиблі підліток постраждалі водій підозра
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
У Вінниці п’яний чоловік погрожував підірвати власну та сусідні квартири
15 серпня 2025, 01:30
Окупанти обстріляли Словʼянськ: пошкоджені приватні будинки
15 серпня 2025, 01:12
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1600 людей
15 серпня 2025, 00:26
Росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині: наслідки
15 серпня 2025, 00:03
9 років полону: детальніше про українця, якого росіяни схопили в 17 років
14 серпня 2025, 23:07
У Польщі прикордонники затримали українських залізничників, які заїхали до країни у стані алкогольного сп'яніння
14 серпня 2025, 22:55
Співак MELOVIN розповів, як таксист відмовився його везти
14 серпня 2025, 22:45
АРМА отримало нового керівника
14 серпня 2025, 22:39
США скоротять війська у Європі, щоб догодити Путіну
14 серпня 2025, 22:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »