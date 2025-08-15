Фото: поліція

ДТП сталася 14 серпня близько 17:00 на трасі Київ – Одеса, між селами Ширяєве та Одаї у Березівському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, що 56-річний водій BMW, рухаючись у бік Одеси, не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від отриманих травм загинула його 63-річна сестра. Ще одну пасажирку – 50-річну дружину водія – госпіталізували з різними травмами. Сам водій не постраждав, перевірка показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Автомобіль вилучили, призначені експертизи.

Поліція з’ясовує всі обставини події аварії.

Нагадаємо, на Львівщині повідомили про підозру 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми.