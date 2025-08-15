06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
02:48  15 серпня
На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину
02:20  15 серпня
У селі Житомирської області потонув 39-річний чоловік
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 06:14

На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала

15 серпня 2025, 06:14
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 14 серпня близько 17:00 на трасі Київ – Одеса, між селами Ширяєве та Одаї у Березівському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 56-річний водій BMW, рухаючись у бік Одеси, не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Від отриманих травм загинула його 63-річна сестра. Ще одну пасажирку – 50-річну дружину водія – госпіталізували з різними травмами. Сам водій не постраждав, перевірка показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Автомобіль вилучили, призначені експертизи.

Поліція з’ясовує всі обставини події аварії.

Нагадаємо, на Львівщині повідомили про підозру 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Фура Одеська область постраждалі загибла
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
ЗСУ ліквідували ще майже 1000 окупантів, знищили 40 артсистем ворога
15 серпня 2025, 06:58
На Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі
15 серпня 2025, 05:26
На Київщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину
15 серпня 2025, 02:48
У селі Житомирської області потонув 39-річний чоловік
15 серпня 2025, 02:20
На Київщині зіткнулися легковик та вантажівка: постраждали дві людини
15 серпня 2025, 01:51
У Вінниці п’яний чоловік погрожував підірвати власну та сусідні квартири
15 серпня 2025, 01:30
Окупанти обстріляли Словʼянськ: пошкоджені приватні будинки
15 серпня 2025, 01:12
Смертельна ДТП на Львівщині: неповнолітньому водієві оголосили підозру
15 серпня 2025, 00:54
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1600 людей
15 серпня 2025, 00:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »