Реанімація замість селфі на потязі: біля Львова 15-річного підлітка вдарило електрострумом

фото: Нацполіція

Ввечері 26 липня на залізничній станції в селищі Брюховичі 15-річний підліток виліз на вагон потяга та отримав ураження електричним струмом. Хлопець перебуває у реанімації

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Близько 20:20 черговий по залізничній станції помітив підлітка, який заліз на вагон потяга. Потім стався спалах, після чого дитина впала на землю. Черговий викликав на місце події медиків і правоохоронців.

За даними слідства, 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району хотів зробити селфі на даху вагона потяга. Його уразило електрострумом.

"Лікарі, які прибули на місце події діагностували у хлопця сильні опіки тіла — зараз він перебуває у реанімації", — йдеться в повідомленні.

За даним фактом триває перевірка.