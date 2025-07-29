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29 липня 2025, 06:40

Реанімація замість селфі на потязі: біля Львова 15-річного підлітка вдарило електрострумом

29 липня 2025, 06:40
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фото: Нацполіція
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Ввечері 26 липня на залізничній станції в селищі Брюховичі 15-річний підліток виліз на вагон потяга та отримав ураження електричним струмом. Хлопець перебуває у реанімації

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Близько 20:20 черговий по залізничній станції помітив підлітка, який заліз на вагон потяга. Потім стався спалах, після чого дитина впала на землю. Черговий викликав на місце події медиків і правоохоронців.

За даними слідства, 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району хотів зробити селфі на даху вагона потяга. Його уразило електрострумом.

"Лікарі, які прибули на місце події діагностували у хлопця сильні опіки тіла — зараз він перебуває у реанімації", — йдеться в повідомленні.

За даним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, днями на Рівненщині 14-річного підлітка вдарило електричним струмом, коли він виліз на вантажний вагон. Хлопець також хотів зробити фото на потязі.

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