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28 липня 2025, 17:29

На Львівщині прикордонники виявили у пасажирки мікроавтобуса незвичайний вантаж

28 липня 2025, 17:29
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фото: ДПСУ
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Ікону невідомого походження виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Предмет вивозила за кордон мешканка Дніпра, яка прямувала до Чехії, як пасажирка мікроавтобуса. Ікону перевозили у багажному відділенні транспортного засобу.

Працівники митниці вилучили ікону. Її походження та автентичність перевірятимуть експерти.

Нагадаємо, на початку липня на Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку. Музичному інструменту понад 150 років. Скрипка може мати культурну чи історичну цінність.

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