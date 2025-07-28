На Львівщині прикордонники виявили у пасажирки мікроавтобуса незвичайний вантаж

фото: ДПСУ

Ікону невідомого походження виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець», що на Львівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Предмет вивозила за кордон мешканка Дніпра, яка прямувала до Чехії, як пасажирка мікроавтобуса. Ікону перевозили у багажному відділенні транспортного засобу.

Працівники митниці вилучили ікону. Її походження та автентичність перевірятимуть експерти.

Нагадаємо, на початку липня на Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку. Музичному інструменту понад 150 років. Скрипка може мати культурну чи історичну цінність.