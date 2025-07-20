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20 июля 2025, 19:15

На Львовщине BMW слетел в воду из карьера: один человек погиб, двое спасены

20 июля 2025, 19:15
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Фото: Телеграмм/Львович
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Во Львовской области правоохранители расследуют обстоятельства инцидента, в результате которого авто попало под воду с пассажирами

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В воскресенье, 20 июля, на Ясниском карьере во Львовской области произошло трагическое происшествие - автомобиль марки BMW с пассажирами в салоне ушел под воду. По предварительным данным, один человек погиб, двое других смогли спастись.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые сейчас работают над выяснением обстоятельств этой аварии. Официальной информации от пресс-службы Национальной полиции Львовской области пока нет.

Причины, по которым автомобиль оказался в воде, остаются неизвестными. Расследование происшествия продолжается, и правоохранители обещают сообщить подробности после завершения необходимых следственных действий.

Напомним, ужасное ДТП в Ровенской области - трое погибших, один в реанимации.

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