Негода на Львівщині: ДСНС евакуювала людей і тварин із підтоплених будинків

фото: ДСНС Львівщини

У ніч на 10 липня на Львівщині пройшли сильні дощі, через що з берегів вийшли річки Щирка та Зубра. У селах Скнилів, Зубра та Сокільники вода підтопила вулиці, житлові будинки та автомобілі

Про це повідомила преслсужба ДСНС, передає RegioNews.

Постраждала також автомобільна дорога "Львів – Пустомити – Меденичі", яка частково опинилася під водою.

У селі Скнилів рятувальники евакуювали чотирьох людей, зокрема двох дітей, а також врятували двох собак.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 38 рятувальників та 7 одиниць техніки. Воду з території, зокрема й електропідстанції, відкачують мотопомпами.

ДСНС закликає мешканців бути обережними та уважно стежити за повідомленнями про погіршення погодних умов.

Нагадаємо, через інтенсивну зливу на вулиці Трускавецькій у Львові підтопило автостоянку — всі припарковані там автомобілі опинилися під водою.

Раніше повідомлялося, що у Львові є загроза підтоплення окремих частин Франківського, Сихівського та Залізничного районів.