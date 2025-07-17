Львов снова затопило после дождя

иллюстративное фото: из открытых источников

Львов и Львовщину в четверг, 17 июля, снова затопило после ливня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Типовой Львов.

Ряд улиц Львова снова затопило после ливня. Кроме этого пользователи в соцсетях сообщили, что затопило улицы и в Стрые. После обильного дождя на отдельных участках автомобили оказались в воде.

Напомним, 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди , из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. Во Львове подтопило автостоянку.