Львов снова затопило после дождя
Львов и Львовщину в четверг, 17 июля, снова затопило после ливня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Типовой Львов.
Ряд улиц Львова снова затопило после ливня. Кроме этого пользователи в соцсетях сообщили, что затопило улицы и в Стрые. После обильного дождя на отдельных участках автомобили оказались в воде.
Напомним, 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди , из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. Во Львове подтопило автостоянку.
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