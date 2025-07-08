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Про це повідомляє Еспресо, передає RegioNews.

Український ресторатор Євген Клопотенко розповів, що всі міжнародні делегації, які приїздять в Україну, їдять борщ. За його словами, він здебільшого годує іноземців безкоштовно, щоб не вступати в якісь тендери. В це він сам інвестує 40-50 тисяч гривень.

Обов'язково подає Клопотенко борщ, качану кашу та сирники. За словами кухаря, для іноземців сирники є чимось оригінальним, бо вони не розуміють, навіщо смажити сир. При цьому він згадує, що президенту Франції Еммануелю Макрону сподобався борщ.

"Вони їли чотири рази. Перший раз взагалі нічого не поїли, бо вони просто були втомлені. Вони їхали з Польщі в Київ, потім в Києві вони поїли галушки, а потім сіли — і з Києва вже їхали до Польщі. Там вже вони поїли все. Я попросив Укрзалізницю, щоб вони попитали фідбек. Вони були в такому приємному шоці, адже ніколи такого не їли. Це наче ти їдеш на Шрі-Ланку, а тобі дають таку гарну їжу. Це прикольно, це має наш сенс, бо це їли наші покоління, і ти так приємно здивований. Звичайно, українська кухня і борщ – це ще не суші й не піца, але це вже потихеньку, такими маленькими кроками стає нашою унікальною ідентифікацією. Якщо посадять Макрона, скажуть, описуй українців, і він точно скаже – борщ. Це важливо", - каже Євген Клопотенко.

Довідка. Євген Клопотенко — український шеф-кухар, ресторатор, громадський активівст. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (у Києві) та бістро "Інші" (у Львові), ресторану "Полтава". Клопотенко також ділиться рецептами на своєму YouTube.